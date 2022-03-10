詐騙集團成員亂槍打鳥，佯稱是60歲吳男昔日同窗，信以為真的吳男還打算借錢給對方投資。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

久違的昔日同學突然來電，果然有詐。彰化縣埔心鄉1名60歲吳姓男子，近日接獲昔日同學來電，說要上門拜訪送禮，還說因為要投資要跟吳男借10萬元，吳男不疑有他，8日一早就前往郵局準備匯款，所幸埔心分駐所員警與郵局局員機警，阻詐成功。

吳姓男子日前接獲一通陌生來電，聊沒幾句發現既然是十多年沒見面沒聯絡的昔日同窗同學；兩人透過電話相談甚歡，對方一陣噓寒問暖後，表明最近需要一筆現金投資，想跟吳男借10萬元，並保證下周一就會郵寄禮物表達感謝，同時一併將欠款歸還。

吳男想著兩人多年交情，二話不說答應情義相挺，前往郵局準備匯款到對方指定的帳戶，局員察覺有異，迅速通報警方，溪湖分局埔心分駐所警員陳以任、許以咸兩人到場關心，幾經詢問才拆穿騙局，昔日老同學攏係假，根本是詐騙集團成員假扮的，成功攔截、保住吳男的10萬元，讓如夢初醒的他連忙再三道謝。

溪湖分局指出，近來假冒親友詐騙層出不窮，溪湖分局已與行員建立 「反詐通報網」共同守護民眾財產安全。呼籲民眾接獲久未聯繫之親友來電表示急需借款，欲利用人與人之間的友情博取信任，民眾應更加謹慎，撥打165專線詢問，或就近向當地派出所員警求助，以免還未聯絡感情前，就先受騙上當，痛失存款。

詐騙集團成員亂槍打鳥，佯稱是60歲吳男昔日同窗，信以為真的吳男還打算借錢給對方投資。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）