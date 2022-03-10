對於俄羅斯與烏克蘭的會談，前民進黨立委郭正亮推測，烏克蘭總統澤倫斯基有獲得美國情報，因為美國國防情報局局長伯瑞爾3月8日在國會聽證說，基輔局勢會迅速惡化，最多只能撐10到14天；這也是澤倫斯基放軟的原因。

「半島電視台」報導，在烏克蘭、俄羅斯、土耳其外交部長進行三方會談後，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，雖然他提議停火24小時，但並未與俄方取得共識。「英國廣播公司」（BBC）10日報導，這是自俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭以來，兩國外交部長終於正式在土耳其的安塔利亞（Antalya）面對面會晤。

郭正亮10日在《新聞大白話》分析，普丁也有讓步，普丁在2月28日的議程原本是去軍事化、去納粹化，但很難執行。如果認為澤倫斯基政府裡面有納粹，表示有黑名單，澤倫斯基要怎麼談？黑名單一定也不願意談。所以普丁也修正兩個部分，第一是只要談克里米亞和另外兩個共和國的獨立地位就好，另外希望烏克蘭白紙黑字不參加北約，憲法納入中立化條款。

另外，普丁又加了「三個保證」，不佔領烏克蘭領土、支持烏克蘭政府、不推翻烏克蘭民主體制。澤倫斯基也做正面回應，亦即克里米亞和另外兩個共和國的地位可以討論。郭正亮認為，這個真的可以談，因為談判的Agenda雙方有了共識，可是具體主張是什麼還不知道。

郭正亮指出，談判也沒那麼快，首輪一定是針對新議程表態，預估烏克蘭會願意回到明斯克協議，表示兩個共和國還是烏克蘭領土，最後也一定會提出方案，有可能是烏克蘭和兩個共和國成立邦聯，但法律上還是烏克蘭領土。第二是去軍事化，俄羅斯外長提出一個版本，列出武器清單，烏克蘭不能發展也不能部署，如果同意，俄羅斯會要求查核機制，相對比較好談，至少不是駐軍。

郭正亮推測，澤倫斯基有獲得美國情報，因為美國國防情報局局長伯瑞爾3月8日在國會聽證說，基輔局勢會迅速惡化，最多只能撐10到14天。這也是澤倫斯基放軟的原因，因為接下來的情勢，籌碼會愈來愈少。

郭正亮披露，美國有人深入討論為何烏克蘭20年來軍力增進這麼慢？制空權一天就被消滅！為何沒有發射一顆S300？雷達全部被毀！美國為何沒有賣烏克蘭愛國者飛彈？歐巴馬政府是烏克蘭軍力升級的黃金時期，結果歐巴馬全部不賣！很多人在質疑歐巴馬是不是不敢得罪俄羅斯？但川普任期內也沒有。且人均所得只有3000多美元，歷任總統在做什麼？

郭正亮強調，烏克蘭人英勇善戰，人民很愛國，這是烏克蘭傳統，哥薩克軍團從這裡開始，這是台灣要欽佩的地方，我們的民心士氣不及烏克蘭團結。但武器進步才是現代科技戰爭的根本！烏克蘭顯然做得不夠。