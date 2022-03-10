《大新聞大爆卦》

俄烏戰爭開戰迄今2周，戰況陷入膠著，近日雙方談判後似乎出現進展，俄羅斯聲稱無意占領烏克蘭，烏克蘭則表示不一定要加入北約。前民進黨立委郭正亮表示，俄羅斯總統普丁碰到一個難題，因為談判並不是簽了協議就結束，要看烏克蘭政府願不願意落實，搞不好烏克蘭政府沒有人能夠落實協議，談了等於白談。而最好的結局就是，給澤倫斯基 下台階、普丁也有所得，還有協議則可以執行。

郭正亮10日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，普丁碰到一個難題，因為談判結果並不是簽了協議就結束，還要有能力落實；澤倫斯基恐因為簽了協議失去正當性，搞不定他的政府沒有人能夠落實協議，談了就等於白談，這就是俄羅斯的難題，也不能太貪心。

郭正亮接著表示，有人說要把前總統亞努科維奇弄回來，烏克蘭內部一定一堆人反對，結果一定亂七八糟，到時烏克蘭人整天搞刺殺、游擊戰，俄羅斯怎麼辦？表面上有協議，但卻不安定，恐跟阿富汗一樣，阿富汗塔利班就是因為不承認，跑到巴基斯坦跟美國打了10年，美國扶植的親美政府就被推翻了。

郭正亮指出，俄羅斯如果成立魁儡政府，跳過澤倫斯基是行不通的，戰爭升級也沒用 ，烏克蘭人是不可能屈服的。最後還是要簽完協議，就看烏克蘭政府願不願意落實。唯有這樣，烏克蘭和俄羅斯才能好好走下去，而且歐美才有可能取消制裁，若把亞努科維奇弄回來，美國制裁也不會取消。現在發球權在普丁身上，他讓不讓是最大的關鍵。

郭正亮認為，當普丁和澤倫斯基見面時，該事件就差不多要收尾了。他指出，最好的結局就是，給澤倫斯基 下台階，普丁也有所得，還有協議可以執行，以及雙方在事件結束之後還是領導人。