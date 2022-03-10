主計總處今（10）日公布元月薪資統計指出，從包含年終獎金的「非經常性薪資」可看出，各業今年的年終獎金差異很大，受疫情影響的內需服務業，元月「非經常性薪資」不及1.5萬元，而金融保險、電信業及航運業都超過16萬元。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年的年終獎金多數在元月發放，但由於年終獎金發放期間跨越12月、1月、2月，完整的統計，仍待下個月才會明朗。

她表示，雖然完整的年終獎金數字還在統計中，但從元月「非經常性薪資」的數字隱約可看出，今年各業年終獎金的表現差異很大，平均而言，元月「非經常性薪資」達6.4萬元，其中金融及保險業、電信業、航空運輸業及海洋水運業介於16～21萬元，相對較高，而受疫情影響較深的內需服務業，如住宿餐飲業、其他服務業（含美容美髮及按摩等）、藝術娛樂及休閒業、支援服務業（含旅行社）都不及1.5萬元。

陳惠欣指出，「非經常性薪資」包括加班費、績效獎金、年終獎金及紅利酬勞等，今年多數業者在元月底前發放年終獎金，因此可以用來觀察各業年終獎金的表現，她強調：「非經常性薪資並不等於年終獎金，還要刪除加班費，併計12月～2月的資料之後才是完整的年終獎金統計，在下個月估算完成後會對外說明。」