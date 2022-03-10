清明節連假自4月2日(六)至4月5日(二)共4天，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2週休(3月19日、20日、26日及27日)採單一費率再7折收費，呼籲用路人可多加利用前述時段提前掃墓享優惠。

高速公路局自2014年起於清明節連假前的週休實施通行費率優惠措施，以鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經高公局統計，該項措施將可增加週休例假日約1成交通量，鼓勵多加利用。

經試算小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北(圓山)至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

清明節連續假期收費措施，連假前2週休(3月19日、20日、26日及27日)採單一費率再7折收費；假期間(4月2日至5日)每日採單一費率及0-5時暫停收費。