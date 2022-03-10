索尼10日宣布加入西方抵制俄羅斯的行列，暫停在俄羅斯銷售軟體及硬體產品。負責PlayStation遊戲機及電玩軟體的索尼互動娛樂公司表示，公司將和全球企業共同聲援烏克蘭，取消《跑車浪漫旅7》（Gran Turismo 7）在俄羅斯上市計畫，且PlayStation Store線上商店也暫停俄羅斯服務。