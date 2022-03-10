針對財團法人賑災基金會受外交部委託成立「賑濟烏克蘭專戶」，金管會銀行局副局長林志吉10日表示，為持續鼓勵我國各界發揮人道精神，踴躍捐款，自2022年3月2日起民眾透過匯款、轉帳等方式捐款至該專戶者，財金資訊股份有限公司及各金融機構均免收跨行手續費，實施期間以外交部公告為準。

林志吉指出，民眾不管是到分行臨櫃、實體ATM、行動銀行、網路銀行捐款，跨行手續費都免收。

林志吉指出，由於涉及銀行須要修改資訊系統，未必馬上實施，會比照疫情期間相同的做法，有被收捐款跨行手續費的人會採事後退費。