賑濟烏克蘭專戶 臨櫃網路ATM捐款皆免手續費 19:552022/03/10 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （金管會銀行局副局長林志吉。圖／視訊截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對財團法人賑災基金會受外交部委託成立「賑濟烏克蘭專戶」，金管會銀行局副局長林志吉10日表示，為持續鼓勵我國各界發揮人道精神，踴躍捐款，自2022年3月2日起民眾透過匯款、轉帳等方式捐款至該專戶者，財金資訊股份有限公司及各金融機構均免收跨行手續費，實施期間以外交部公告為準。 林志吉指出，民眾不管是到分行臨櫃、實體ATM、行動銀行、網路銀行捐款，跨行手續費都免收。 林志吉指出，由於涉及銀行須要修改資訊系統，未必馬上實施，會比照疫情期間相同的做法，有被收捐款跨行手續費的人會採事後退費。 #捐款 #專戶 #林志吉 #手續費 #跨行 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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