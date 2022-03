政治大學邀請台北市長柯文哲針對北市城市規劃進行演講。(政大提供)

如何打造臺北?從一位市長的角度如何看待城市規劃與市長角色?如何從國際城市的成功與失敗經驗學習到臺北市未來的發展之路?國立政治大學地政學系舉辦「全球國際城市的新視野」系列演講活動,於本(3)月9日邀請到台北市柯文哲市長,於晚間同滿場師生、校友分享施政願景。

柯市長在演講中先以忠孝橋引道拆除作為開場,他認為遇到困難時應該要問自己:「一定要這麼做嗎?」東西區門戶計畫執行上多有不易,但柯市長認為不能因為事情一朝一夕無法改變就怯於起頭,否則四十年過了,國家與城市還是不會有所改變。他堅持:「把對的事情做好 (Do the right thing, do things right.)」西區門戶計畫成功延伸人本環境,復興舊城市;東區門戶計畫實現城市的共融與共榮,整合交通運轉,打通東西任督二脈。

柯市長也就居住正義與房價議題侃侃而談,同學提問市長對於台北市高房價的看法,他認為,台北房價問題來自於過慢的國民所得成長,而國民所得的成長並不是單一因素可以迅速影響,需要一步步逐漸改善。

除了社會經濟與城市硬體規劃,柯市長也分享台北市在實現永續城市上所做的努力。柯市長強調,都市計畫必須嚴謹的實施「大眾運輸導向城市發展 (TOD)」和「市有建物及用地整合運用導向都市發展 (EOD)」,他認為這也是國土規劃未來15年的重大計畫,並藉此次演講,將這項概念分享這些未來將成為規劃者的地政系學生。

柯市長舉例台北捷運聯合開發案及規劃中的士林TOD開發案,他相信以交通為導向的都市計畫才會是成功的都市計畫。柯市長又舉例艋舺學園為EOD做說明,他致力於台北236個學校的重新設計,他認為這才是台北都市計畫的重點。

「這場演講感覺又幫學生補習了一堂『規劃實務課』,非常充實!」地政系主任孫振義肯定這場演講對於學生在實務上及想法上有絕對性的幫助。

「大膽、創新、堅穩而堅定的做事,是我們在台北市政府身上可以看到的。」社會科學院長楊婉瑩藉由台北市的規劃經驗,鼓勵台下來自各領域的學生們勇於學習、勇於嘗試,建立新時代應有的新思維。

從2014的柯P新政、2018的台北藍圖、再到2030的永續城市,柯市長就過去的執政實績與未來的願景方針,帶領師生一同回顧台北走向智慧永續城市的歷史,並共同展望未來的發展。

柯市長在演講結語時,為台下學生們點出在大學學習的意義:「在大學,學習知識內容雖然重要,但更重要的是學習能力的訓練。」會後有同學提問市長執政期間遇到過什麼挫折,柯市長鼓勵學生,堅持誠信(credit)、紀律(discipline)、一致(integrity):「成敗皆是人生的一部份,人生只是一個過程,重點是在過程中尋找意義,提高忍受失敗與挫折的能量。」

聯合國永續發展目標(SDGs)的理想是各國城市共同追求的目標,唯有透過完善的城市規劃、設計與治理等策略,才可務實打造城市優質環境。此次國立政治大學地政學系在「國立政治大學社會科學學院」、「地政學系系友會」、「華南金資產管理股份有限公司」的指導與支持下,促成台北市長與師生交流國際城市的規劃藍圖與實務經驗,有助於學生整合都市計畫與國土計畫之學術理論與實務操作,影響深遠。