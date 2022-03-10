「台灣第一美女」蕭薔即使年過半百，依舊保養得宜，不僅仍維持凍齡美貌，身材也是凹凸有致，而過去有幾段緋聞史的她，至今仍未步入婚姻，她也親自透露未婚真相。

農曆除夕時，台灣另一個第一美女林志玲宣布產子，目前婚姻生活幸福美滿，這樣讓大家好奇蕭薔的感情狀態，據《自由時報》報導，她鬆口間接認了有在戀愛，但不想像一般人一樣走入婚姻，「世界上不是女的就男的，一定有各種朋友的，就是淡淡的。」

至於不婚原因，她也透露看到以前喜歡的人，現在都已婚有小孩，就會忍不住想「這難道是我嚮往的嗎？」認為自己現在身體健康、生活不匱乏，最重要有自由，「心寬世界大，就什麼都不怕」。

蕭薔有蕭大美人稱號，曾因涷齡美貌登上英國《每日郵報》，出道之今依舊維持少女臉蛋和23吋螞蟻腰，還有110公分大長腿，加上長期練瑜珈、騎馬，鍛鍊出傲人馬甲線身材，除了外在她更重視心靈保養，「活得自在開心比較重要」，歲月根本看不出有在她身上留下痕跡，令人稱羨不已。