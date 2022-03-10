萬海航運（2615）今（10）日代重要子公司萬海航運新加坡公司公告取得船舶，以1.095億美元（約台幣30.98億元）取得一艘二手船5,527TEU全貨櫃輪，預計第三季交船。

萬海自去年以來已買進20艘二手船，已交13艘，多艘部署運價維持在高檔的美國線。

近期，美西洛杉磯、長灘兩港候泊船隻減少，卻是將塞港問題延伸到美東與美西北等其他港口，本周在美國東西兩岸，已有超過百艘船舶候泊等待進港。