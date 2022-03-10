台灣大（3045）10日公布2月自結合併營收122.8億元，EBITDA為27.1億元，營業利益12.6億元，稅後淨利8.3億元，稅後EPS為0.3元。

自結累計前二個月合併營收264.1億元，EBITDA為56.0億元，營業利益27.0億元，稅後淨利為17.6億元，稅後EPS為0.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，2月份 5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續輸出動能，推升合併營收年增11％，其中行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收亦有近三成年增幅。

行動業務方面，受惠Disney+、mo幣多、好速成双三大獨門方案，持續推動4/5G用戶續約月租費提升，使智慧型手機月租用戶ARPU連續9個月年成長。

獲利方面，電信在服務營收成長挹注及成本費用優化下，EBITDA較去年同期增加5％，營業利益已連續三個月呈年增；同時，在電子商務持續展現規模效益與營運槓桿，以及家用寬頻事業獲利轉好助益下，合併EBITDA年成長達9％。

此外，因電信業務5G相關折舊及攤銷費用基期已高，故今年增幅相對趨緩，使2月份達到合併營業利益年增15％及稅後淨利年增8％的佳績。