伴隨出貨動能放大，材料-KY（4763）去年營收27.15億元，年增15％，創上市來新高，惟美元匯率走弱、原物料及運費價格上漲等因素影響，淨利3.58億元，年減29％，EPS 6.23元。材料-KY表示，目前訂單能見度良好，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季新增醋片產能，且醋酐已批量出貨，營運蓄勢更上層樓。

因應未來絲束需求與營運成長，材料-KY擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4,000噸絲束產能，完成後絲束年設計總產能將達20,000噸。

材料-KY今年度訂單已陸續談妥，且有新產貢獻運作，營收蓄勢再創新高。毛利率表現除目前天然氣價格上漲，致生產成本略微提升外，因營收約七成外銷以美金計價，而成本主要為人民幣，美元兌人民幣走勢將使毛利率略受影響。

材料-KY副總陳界瑞指出，目前醋酸價格下跌，從去年十二月初每噸6,200元人民幣下跌至目前4,300元人民幣，應有利於毛利率提升回復至2020年度水準，惟天然氣等公用介質的價格仍需持續關注，必要時公司仍將持續與客戶溝通調整銷售價格。

材料-KY去營收絲束約佔65％，醋片約34％，醋酐約1％。目前醋酐廠年產6萬噸，醋片總年產3萬噸，絲束廠年產1.6萬噸，目標上半年新增4,000噸絲束產能。今年擬生產、銷售醋酸纖維長絲及三醋酸纖維等產品，目標在今年下半年度啟動投資計畫。