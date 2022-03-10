搶攻情侶CP商機，亞太電信即日起祭出「辦5G拿雙機」限時方案，多款Android 5G手機搭配亞太電信5G，讓情侶們天天視訊、打卡曬恩愛零時差。新申辦、攜碼及續約搭配任一門「5G極速升等」購機方案，月付999元起，就能以0元帶走同色同款情侶機，成雙成對就是要閃瞎朋友圈。

亞太電信表示，即日起至3月底前參加「辦5G拿雙機」限時方案，申辦任一門亞太電信「5G極速升等」方案，就可以同時帶走兩支最新5G手機，提供Samsung、realme、OPPO和vivo多款熱門Android手機自由搭配購機。搭載6.5吋大螢幕、5000mAh大電量realme 8 5G（市價7490元），月付999元，約期36期，手機1+1專案優惠價990元，出示或持振興券申辦更只要0元，就能一次帶走2支realme 8 5G手機，甜蜜送禮還能大省荷包。