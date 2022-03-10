對於美國在全球生物軍事活動，中國外交部發言人趙立堅10日於記者會表示，美國是迄今唯一仍然擁有化學武器的國家，國際社會一再要求美國盡快完成庫存化學武器的銷毀工作，但令人遺憾和關切的是，美國庫存化學武器的銷毀工作已經兩次逾期。

趙立堅指出，國際社會對於美國的生物軍事活動早就有嚴重關切，美國在其境內的迪特里克堡基地、在境外的336個生物實驗室到底做了什麼，是否符合《禁止生物武器公約》的規定，國際社會對此一無所知。這不是一兩句話就能應付過去的，把國際社會的關切說成是虛假資訊更不是一種負責任的態度。更令人困惑的是如果美國確實遵守了《禁止生物武器公約》，為何20年來美國獨家反對建立多邊核查機制。

他稱，美國是迄今唯一一個仍然擁有化學武器的國家，國際社會一再要求美國盡快完成庫存化學武器的銷毀工作，但令人遺憾和關切的是，美國庫存化學武器的銷毀工作已經兩次逾期。

趙立堅表示，中方一貫堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器。當前形勢下，中方呼籲有關各方從烏克蘭和周邊地區乃至全世界人民的健康和安全出發，確保相關實驗室的安全。中方也再次敦促美國切實履行國際義務，對其境內外生物軍事活動作出全面澄清並接受多邊核查，同時盡快完成其庫存化學武器的銷毀工作。