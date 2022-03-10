北竿螺山自然步道。（連江縣交通旅遊局提供）

南竿官帽山軍事景觀步道。（連江縣交通旅遊局提供）

受疫情影響，出國旅遊大不易，離島旅遊熱度夯，適逢馬祖藍眼淚將至，金鐘主持人小兵帶路走訪「馬祖經典步道」，體驗南竿、北竿規劃共計5條經典步道，旅遊平台易飛網官網推出「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」方案，搶攻季節性商機。

易飛網集團整合獨家代理的「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」旅遊產品，除了解決從台灣本島至馬祖的交通問題，更將馬祖國際藝術島展出點進行串聯，同時延伸納入必訪景點，像是馬祖的地中海「芹壁聚落」及媽祖宗教園區的「媽祖巨神像」等馬祖必遊景點，並隨車配有專人導覽，使旅客能輕鬆追藍眼淚美景，並感受馬祖4鄉5島新形象。

除了期待台灣旅客登場，易飛網集團也希望能搶攻商務旅客商機，使外籍商務客入境後也能規劃馬祖跳島之旅，一窺藍眼淚奇景、南竿北海坑道等美景。

易飛網集團針對馬祖國際藝術島推出「懶人式玩法」，整合「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」兩大旅遊產品，受惠於南北之星快輪「早去下午回」的船班特色，台北至馬祖單趟航程僅3小時，旅客將可擁有最短航程及最長的停留時間，即便逢霧季也能正常開航，旅客也可透過「台灣好行@馬祖」中的「南竿媽祖巨神像線」及「莒光東犬燈塔線」等路線前往欣賞「迴島嶼吧」與「傾聽島嶼的聲音」藝術計畫的作品，同時踩點馬祖國際藝術島合作推薦美食店家。

南竿朝聖之路步道。（連江縣交通旅遊局提供）

金鐘主持人小兵帶玩南竿親民步道。（連江縣交通旅遊局提供）

台灣好行@馬祖。（易飛網提供）

此外，連江縣交通旅遊局也攜手金鐘主持人小兵（薛紀綱）走訪「漫遊馬祖經典步道之旅」，連江縣交通旅遊局表示，5條經典步道包括南竿鄉被信徒視為瞻仰媽祖巨神像的必經之地「朝聖之路步道」，適合深度探索人文風俗、軍事遺跡的「官帽山軍事景觀步道」，可供自行車漫遊與行人散步的「親民步道」，以及北竿鄉坐擁世界級山脊景觀的「螺山自然步道」，與可觀賞絕美夕照的「芹壁永保安康步道」，不論看山或是觀海都能一次滿足。

「朝聖之路步道」坐落於馬祖港旁，通往媽祖巨神像的步道有多達440階的階梯，途濱海景致迷人，抵達船型瞭望台上方後，不僅能夠近距離仰望媽祖巨神，還能遠眺海蝕沿岸、漁船航行海面的遼闊景色。

「官帽山軍事景觀步道」位於南竿遊客中心對面的小山上，路線可延伸至北海坑道、大漢據點及鐵堡，遊客可體驗用空砲彈殼來興建的特色路面，往海岸的方向前進，會到達「鐵板沙灘」，沙灘上細緻的沙粒，是花岡岩風化後的碎屑堆積所形成，每到春夏之季，附近海域的螢光蟲受到海浪的驚擾，即發出一片淡藍色的螢光，也這就是著名的「藍眼淚」。

位於福澳港與清水境白馬尊王廟間的「親民步道」，是馬祖第1條供自行車漫遊與行人散步健走的專用步道，步道行經清水村與福澳港之間的海岸線。

「螺山自然步道」起點位於北竿鄉的戰爭和平紀念公園，早期是后澳居民採蚵及釣客常行走的私房小徑，沿著懸崖而闢，沿途設有兩處景觀台，終點可以眺望海上孔子像，沿途可欣賞海天一色的壯闊美景，體驗感受世界級的山脊景觀。

「芹壁永保安康步道」坐落於有「馬祖地中海」美譽的芹壁村，由環繞整個芹壁村的兩條步道組成，有「永保安康」之意，沿途也可以拍攝美麗海景照，連江縣交通旅遊局後續也將設計步道戳章，鼓勵遊客到訪。

馬祖國際藝術島。（易飛網提供）