俄烏戰火持續延燒，無情的炮擊導致人民流離失所，大規模的逃難潮湧現，然而，許多產業鏈的運作還需靠人員維繫。其中，烏克蘭就有一群人必須留守家園飽受戰爭蹂躪，他們是基輔代孕機構的準媽媽們，因為西方各國還有許多等待求子的母親期待寶寶出世。

被譽為「歐洲代孕之都」的烏克蘭，提供許多無法順利生育的雙親一個合法求子機會，全球擁有合法代孕法律規範的國家不是少之又少，就是爭議難解。烏克蘭的代理孕母既合法、價格又低廉，總總原因使得烏克蘭的代孕準媽媽必須留在國內等待分娩。《紐約郵報》（New York Post）報導，烏國境內烽火連天，位於基輔的代孕診所利用防空洞代替產房，替孕婦執行接生手術。

代孕機構的法律顧問赫爾曼(Denis Herman)接受新聞採訪提到，因為代孕在烏克蘭以外鄰近國家大多不合法，牽涉複雜法律問題，建議媽媽們還是留在國內。他說:「診所有幾名代理孕母爭相逃亡，目前已經安排他們回國。」

由於俄軍炮火持續進攻，導致許多尋求代孕的親生父母親無法到烏克蘭接走小孩，留在烏克蘭的每一天都是賭注。相對的，那些身懷六甲的代孕媽媽也因為法律問題無法說逃就逃，加上逃亡之旅又是條漫漫長路，無處不是人滿為患，萬一有個閃失，那真不知道如何交代。赫爾曼表示:「比起逃亡，媽媽們待在防空洞才是最安全的選擇。」

早前外媒報導，一名臨時誕生在防空洞的寶寶已經平安離開烏克蘭，他的親生父母徹夜冒著風雪也要帶他回家。