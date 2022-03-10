三位傳承自俄國鋼琴學派的台灣鋼琴家葉孟儒、嚴俊傑與林冠廷，將挑戰在一個晚上演奏普羅科菲夫的三首鋼琴協奏曲，嚴俊傑表示，這是難得組合，「台灣樂壇從未在一場演奏會同時演出那麼多普羅的協奏曲。如果在俄國，一定是很轟動的事。」

嚴俊傑表示，普羅科菲夫的作品是鋼琴家築夢旅程中嚮往的曲目，「在同一場音樂會中可以同時聽到三首普協奏曲，對於一個想要成為鋼琴家，或是鋼琴演奏家來說，真的很難得。」

林冠廷是新生代鋼琴家，畢業於莫斯科柴科夫斯基音樂學院，擁有鋼琴、室內樂最高演奏文憑雙博士學位，他表示，這三首協奏曲可說是比賽的試金石，難度很高，「普二和拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，是公認最難的兩首鋼琴協奏曲。普三雖然難，但普二要更難一點。」

林冠廷表示，普羅科菲夫從小搞怪、叛逆，「他的第一號鋼琴協奏曲，在1911年21歲創作，運用了很多創新版的和聲，觸技曲式跳躍的觸鍵，其中也包括他作為新古典樂派的作曲家，對歐式的傳承，裡面有抒情的旋律、十分艱難的技巧，是非常有意思的作品。」

葉孟儒畢業於莫斯科國立柴科夫斯基音樂學院研究班，並獲得演奏科最高學位藝術博士，他回憶在俄國求學時觀察到的俄國鋼琴家工作強度，「俄國人在上課工作的強度，是我們無法想像的，俄國老師說不要偷懶，晚起、賴床，你們要利用人活著的時候，好好的工作、好好的上課。要睡，等到死掉的時候多得是時間睡。」演出將於3月17日在台北國家音樂廳登場。