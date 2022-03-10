香港男神吳彥祖當年以超高顏值擄獲大票少女心，還曾被列入香港四大美男之一，更有多部經典代表作，2010年宣布結婚消息讓一堆粉絲心碎滿地；身為男神代表之一的吳彥祖，最近在IG分享一張約15年前的超難得合照，身旁3人分別是成龍、劉德華和梁朝偉，4人同框讓網友驚嘆「傳奇中的傳奇」。

近年來吳彥祖和愛妻、女兒定居美國，鮮少現身幕前，但不時會透過社群平台更新近況，10日他在IG發文，表示自己收到一張友人給他的舊照，記不得照片中確切拍攝時間，反而幽默地說，「根據我那時後的髮量來看，約莫10至15年前吧？」。

畫面中吳彥祖穿著筆挺西裝，黝黑膚色看起來相當陽光健康，標準的濃眉大眼，著實就是個大帥哥；不過，吸睛的是，他身旁3人分別是成龍、劉德華和梁朝偉，個個都是天王級人物，這張合照被讚「含金量」超高，他自己也忍不住讚嘆「絕對是傳奇」。

大票網友被吳彥祖曬出的難得合照驚呆，認為現在他們身價非凡，很難再有機會讓4人同框，「根本都沒變，4個男神都長一樣啊」、「這張照片可以印成海報了」、「影壇傳奇，也是帥哥傳奇」、「很珍貴的一張合照啊」。