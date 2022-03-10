俄羅斯、烏克蘭的戰況陷膠著，俄羅斯總統普丁曾下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」，引發國際關注。前國安會副秘書長楊永明表示，現在美俄針對核武或是烏克蘭當地的戰爭，已經有點慢慢接近戰爭邊緣，萬一變成核武戰爭就糟了。因此，烏克蘭總統澤倫斯基的角色很重要，澤倫斯基這兩天的談判如果有進展，會是好的轉向，但目前還很難講。

楊永明10日在政論節目《新聞大白話》中表示，現在美俄針對核武或是烏克蘭當地的戰爭，已經有點慢慢接近戰爭邊緣，也就是美俄相互放話、甚至威脅會進行戰爭。克里姆林宮說石油禁止出口，就像是對它宣戰，也提到了天然氣，但美國目前還沒禁止天然氣；北約也說俄國若打它的運輸線，就等於對它宣戰，如果運輸線都是軍事武器，俄軍會如何面對？至於戰爭邊緣，就像遊戲理論中的膽小鬼遊戲，相互在比誰是膽小鬼，但誰都不敢做，逼到最後因而相撞，或發生戰爭邊緣的狀況。

楊永明接著指出，大家都知道不能升高為核武戰爭， 因為那是第三次世界大戰，也是地球毀滅戰。他認為，俄羅斯4千7百多枚彈頭，這是低估。一般估計約有6千枚，美國則大概在4千7百到5千之間，這只是現役的。還有備役彈頭，也就是說有更多是在倉庫裡面。

楊永明表示，若這次事件僅是古巴飛彈危機的重演那還好，因為大家都很精準的在計算。但戰爭通常是意外，當美俄相互放話，會不會有一方被逼到牆角，恐會玉石俱焚。比如開始攻擊北約或北約軍進入烏克蘭協助，以致戰爭擴大，萬一變成核武戰爭就更糟糕了，所以大家要非常小心謹慎。

楊永明認為，這時澤倫斯基的角色很重要，澤倫斯基持續期待戰爭擴大，變成美俄大戰，或北約進來拯救烏克蘭，不過，這兩個禮拜美國和北約都很克制，都在想辦法。如果澤倫斯基這兩天的談判有進展，會是好的轉向，但是還很難講。