女網友上傳1張舊廣告，釣出許多網友表示曾去過牛肉場。（翻攝自臉書復刻舊時光）

1970年牛肉場在高雄發跡，80年代到了全盛時期；有名網友在臉書放上1張當年牛肉場宣傳廣告，圖中女星穿著性感薄紗，版面中放上火辣字眼「大膽」、「風流」、「這一次玩真的」；文章一出釣出許多網友留言表示「又回到當年代的記憶」、「女主角應該都是阿嬤了」。

一名網友在臉書社團「復刻舊時光」發文並上傳1張圖片，她表示在家裡雜物中翻出一張當年牛肉場的廣告，釣出網友們討論；其圖片中可見1名穿著性感女星貝心瑜，表演地點在中壢國賓大歌廳，圖片當中還有幾個火辣的字眼「大膽」、「風流」、「刺激」、「這一次玩真的」、「爆炸性演出」、「閣下來猶豫什麼」、「人體最每呼聲最高....」，並留下日期10越31日前有效。

牛肉場表演橋段。（報系資料照）

貼文一出，釣出網友們紛紛留言表示「感謝海報，又回到當年代的記憶」、「珍貴的收藏，女主角應該都是阿嬤了」、「竟然保存的這麼好，看來很有愛」、「紅包場」、「以前的秀場都穿的很性感」、「30幾年前大一入學，中壢火車站前好多牛肉場海報」；有網友表示「這家歌廳是親戚開的，在中壢中美路上，海報內的貝心瑜，一天酬勞好像三萬，但是沒有脫，底限是穿泳裝」。

還有網友也留言分享看過的各地紅包場「這張讓我想起30年前，我們基隆的牛肉場」、「中壢火車站前好多牛肉場海報」、「萬華的鑽石大歌廳不錯」、「那時候流行全裸透明薄紗秀，台南這邊是金馬戲院」、「台中的在中華夜市，不錯看」、「內壢文化路連進大歌廳」、「西門町獅子林」；原PO也表示「看來釣出了不少看過的」。

女子在牛肉場後台換衣著裝。（報系資料照）