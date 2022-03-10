俄烏戰爭爆發至今，各方談判進展有限，國際輿論中出現了各種對中國擔任調停角色的期待與呼籲，但是中國的態度仍極曖昧。在接受德媒訪問的中、俄與歐洲專家們認為，儘管中國並不滿意普丁對烏克蘭的行為，但中國仍需要仰賴與俄羅斯的戰略軍事夥伴關係，因此很難期待北京能在俄烏停戰上發揮什麼作用。

《德國之聲》指出，為結束俄烏戰爭進行調停，美歐等國都把焦點放在與俄關係親密、但態度始終曖昧的中國。日前歐盟外交及安全事務負責人博雷爾（Josep Borrell）喊話稱，歐美都無法成為俄烏戰爭的和事佬，這個角色沒有其他選擇，「只能是中國」，德國、法國與中國還為此召開領導人視訊會議，商討俄烏危機。中國國家主席習近平呼籲要持續對話、談判，中方也願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

不過，各國的專家們對北京的說法並不抱期待。俄智庫俄羅斯國際事務委員會學者博奇科夫 （Danil Bochkov）認為，「中國不會願意以調停人的身份介入這場衝突，因為這將不可避免地把北京推到危機台前。」中國人民大學國際關係專家時殷弘也認為，「盡管中國並不滿意普丁對烏克蘭的行為，但總體而言，中國需要仰賴與俄羅斯的戰略軍事夥伴關係，這讓人很難相信，北京會願意、或者說有能力扮演牽制普丁的角色」。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目研究員馬安洲（Andrew Small）持同樣看法，認為北京除了對和平願望的一般性表達之外，不願意直接干預俄羅斯想做的事。中共也不期望俄方來找他們做調解人，如果在國際或歐洲的壓力下，中國或許會扮演表面上的調解角色，但也僅限於幫忙傳話搭橋這類工作而已。

德國墨卡托中國研究中心的歐盟中國政策研究員英莎麗（Dr. Sari Arho Havren）表示，自己很懷疑北京真的會介入調解，「因為普丁對妥協幾乎沒興趣，（調停的）起點對北京來說將非常苛刻。」德智庫外交關係委員會亞洲項目中國問題專家狄雨霏 （Didi Kirsten Tatlow）則稱，「希望習近平能夠成為一個中立、甚至有效的調解人，我認為這是相當錯誤的。但是，如果中國認為它可以藉機擴大對歐影響力和控制力，那麼它有可能會同意出面。」不過對歐洲來說，這在戰略上不是個好主意。

因此，多位專家認為，北京在衡量自身長期利益下，基本上仍會與俄羅斯維持親密同調、但又保持一定的安全距離。博奇科夫稱，「對中國來說，最好和最合理的選擇是與俄羅斯保持友好關係，同時與西方保持強有力的經濟聯繫。」

馬安洲表示，一開始，中國是希望有個強大的俄羅斯夥伴。不過在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯受到打擊，種種變化讓俄羅斯看起來是個能力不佳的夥伴。英莎麗則稱，北京一直希望戰爭能自行解決，不必捲入其中。它將持續對話，但會避免走上任何可能被俄羅斯和西方國家誤解的路。俄羅斯因為制裁而經濟形勢惡化，加強了對中國的戰略依賴，這也是北京新的機會。