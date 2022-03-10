普生（4117）受惠訂單出貨回升，2月營收3,620萬元，逆勢月增1.39％。普生表示，東南亞地區客戶對RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品需求仍保持良好水準，並成功拓展斯里蘭卡、法國等國家銷售能量，有望推升營運進一步擴大。

此外，普生旗下竹科廠為台灣唯一擁有體外診斷(IVD)風險性第三等級(Class III)GMP廠有多國申請試劑認證豐富經驗，去年持續加速推動國內廠商相關CDMO(委託開發及生產)合作業務，整體合作效益持續同步顯現。

看好全球精準醫療長期發展趨勢，普生近年持續完善精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜（月太）藥品等五大核心業務領域，以提升集團整體價值與GBC品牌市佔率表現。

普生指出，摩洛哥、泰國等合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，積極拓展精準檢測、CDMO業務，以保有試劑生產規模經濟。另深化液態活檢業務表現，耕耘癌症篩檢市場商機；旗下CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，且逾90％癌細胞捕獲率優於同業水準表現，持續推動與各大醫院、診所合作契機。

普生「oh care歐克威爾」自有品牌擁有良好產品線佈局、異業結合推出聯名產品、抗菌防護產品等系列，也深化與克麗緹娜集團合作抑菌蛋白應用相關產品，於全中國線上、線下擴大銷售通路。