證券櫃檯買賣中心自2021年7月增加「戰略新板」，協助六大核心戰略產業新創業者以及創櫃板公司提早進入資本市場籌資，至今已累計有7家企業成功登錄。

為鼓勵更多優質新創企業透過戰略新板進入資本市場，安永聯合會計師事務所10日攜手櫃買中心舉辦「資本市場新推手-戰略新板交流會」，說明戰略新板的優點、申請過程及財務規劃要點，並邀請去年登板的數泓科技公司分享成功經驗。

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部協理李淑暖說明，戰略新板利於創新企業進入資本市場，申請登錄戰略新板沒有設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制；產業須屬於六大核心戰略產業或其他創新性產業；採書面審查、未公開發行公司得申請登錄戰略新板等，符合條件之企業可多加評估採用。此外，登錄戰略新板可縮短企業進入資本市場之前置時間及成本、證券商輔導工作簡化，且戰略新板及一般板合計登錄滿六個月即可申請上櫃，轉板程序簡便。

數位手工具研發製造商數泓科技公司於去年登錄戰略新板，數泓科技公司總經理李明華表示，數泓能成功登錄的關鍵在於公司設立開始所有的制度均依上市制度運作、所有事務採電腦化作業、乾淨具有原則的會計帳、選擇公正專業的會計師事務所、選擇專業公正的內稽內控及IPO輔導單位等制度。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師黃子評表示，他相當認同數泓提到企業需要擁有嚴謹的內控及專業會計師事務所協助，這些都是幫助企業登錄戰略新板更加順暢的致勝關鍵。

此外，針對企業申請戰略新板申請過程之財務規劃，安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師黃子評指出，在內控部分，企業需留意內部控制制度設計及執行、內部稽核部門設立及落實、子公司監理之執行；財務則需留意收入確認及成本核算等會計政策、重大會計議題、財務指標、獲利能力、客戶集中度等；法令部分為公司治理、資金融通與背書保證、員工福利適法性等；以及稅務部分留意投資架構重組、個人股東股權規劃與家族傳承、受控外國公司所得適用辦法等議題。

黃子評也提醒，企業IPO過程涉及資料繁多、時間較長，並受到許多外在因素影響，企業內各部門及中介機構須緊密合作。對於編製符合國際會計準則財務報表（IFRS）及相關資料，企業需事先做計畫準備，掌握最佳時機完成目標。