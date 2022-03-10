櫃買中心表示，為使有意願進入資本市場之創新企業更加認識「戰略新板」，櫃買中心今（10）日與安永聯合會計師事務所共同舉辦「資本市場新推手-戰略新板交流會」，吸引近40位公司負責人及高階主管與會熱烈交流。

本次說明會共有「戰略新板簡介」、「戰略新板申請過程財稅規劃」及「企業登板經驗」等三個主題，針對戰略新板相關制度內容、特色及申請程序，暨公司因應不同成長階段的財稅規劃重點加強說明，讓有意進入資本市場之公司可以提早因應準備，最後並由數泓科技公司高層以自身經驗，分享登錄戰略新板之效益，與會人員也把握面對面交流機會，於會後進一步就戰略新板申請細節及準備時程等議題交換意見。

櫃買中心指出，戰略新板提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業得採簡易公開發行方式，縮短前置作業準備時程，提前進入資本市場，自110年7月開板迄今，已累積7家公司申請登錄戰略新板，產業範圍涵蓋資訊數位、生技及其他創新產業等領域，本次說明會除讓與會公司更加瞭解戰略新板特色、申請條件與程序外，同時表達櫃買中心積極協助優質企業進入資本市場的熱忱，期能在疫情逐漸趨緩之際，吸引更多創新企業登錄戰略新板，也期待藉由創新企業之群聚效益為我國資本市場注入新動能。