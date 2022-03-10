全球資料儲存架構解決方案供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今日發表全新系列Beskar Ingot Drives，首度聯名推出以《星際大戰》系列為主題的PC電競儲存裝置，帶領遊戲玩家打造前所未有的作戰基地。

首波聯名產品主打《星際大戰》曼達洛人星系的傳奇故事。《星際大戰》中「珍稀金屬」的美學設計徹底應用在FireCuda系列產品上。此款獨特設計將提供M.2 NVMe SSD及外接傳統硬碟兩種選擇。如同以Beskar Ingot（貝斯卡鋼）所打造，每款硬碟上也都印有系列作品中隨處可見的帝國戳印，為《星際大戰》愛好者不可或缺的收藏。

Seagate Technology商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示：「我們非常高興能和全世界最受歡迎的作品合作，將此獨一無二的經典設計帶進每位遊戲玩家的作戰基地。這次的聯名合作廣受世界各地遊戲玩家、PC組裝玩家和《星際大戰》影迷矚目。」

Beskar Ingot Drive Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD做為Seagate速度最快的M.2 2280 SSD，速度最高可達SATA SSD的12倍，循序讀/寫效能高達每秒7,300/6,000MB。

採用優雅俐落的散熱器設計，可彈性安裝並具備頂尖效能。而Beskar Ingot Drive Special Edition FireCuda外接式硬碟則配有可自訂的RGB LED燈效，可為遊戲玩家的作戰基地增添燈光效果。此外，體積小巧，具隨插即用的相容性，遊戲玩家可將整個遊戲收藏庫隨身帶著走。

《星際大戰》的史詩故事橫跨千年，此款新系列《星際大戰》Beskar Ingot Drives即將推出，Seagate將會在今年陸續推出更多由《星際大戰》概念啟發所設計的產品。