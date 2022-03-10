是德科技（Keysight Technologies Inc.）將於2022年參加3月8日至10日於美國加州舉行的OFC，這是一個為光通信專業人士舉辦的年度大型國際會議和展覽。

是德科技表示，公司資料中心和網路業務部門為軟硬體的研發和生產提供端到端的測試方案，從交換機晶片下線Tape-out前的模擬、光通道建模、直流參數、高速性能評估、互聯測試、一致性測試、生產測試到流量測試，甚至可以測試使用者開發的自動測試軟體品質，助力業界評估、發現和解決各種可能出現的問題。

是德科技在展會上規劃如下諸多產品和方案展示，將包含PathWave Design 2022PAM4 E-O-E（電-光-電）端到端的鏈路模擬PathWave ADS 2022，包括光通道的建模，並打通了模擬到測試環節，模擬中集成了FlexDCA測試分析軟體,在模擬的時候就可以快速準確地測量PAM4信號，與後期電路板實物的測量結果進行比較，實現色散和TDECQ等參數的仿測融合。

Integrated Photonics集成光子（PIC），N77XXC可調諧鐳射源將儀器硬體和軟體集成在一起，實現信號採樣和處理，在性價比方面，對多通道、高測試吞吐率做了優化，用於器件的生產和相干傳輸試驗等場景。

800G第二代和1.6T高端技術研發，是德科技為高端研發而優化的測試儀器，超過100GHz電口頻寬的N1046A DCA-X採樣示波器，120GHz 光口頻寬的 N1032A/B採樣示波器，即時頻寬達110GHz的Infiniium UXR即時示波器，N7005A 60 GHz頻寬光電轉換器，取樣速率高達256GSa/s的M8199A任意波形生成器。完成224Gbps的實體層信號產生和分析。