工業電腦廠維田（6570）董事會通過去年財報及盈餘分派，稅後淨利1.07億元，年增2.14倍，EPS達3.58元，改寫歷史新高。公司擬配發3元現金股利，配發率逾8成，換算現金殖利率7.14％。

維田表示，去年獲利水準躍進，主要受惠全球經濟復甦，工業電腦及工業顯示器訂單需求強勁，以及中和新廠稼動率滿載貢獻，加上有轉單及遞延訂單效應，帶動營收、獲利皆創歷史新高。

因應國際原物料上漲，維田指出，公司從去年開始逐季調整部分產品報價，積極優化產品組合，並進一步提高ODM/OEM專案比重，近兩年毛利率均維持在34％，因營收成長，規模經濟提升之下，毛利金額大幅提升，稅後淨利成長幅度高於營收表現。

另外，維田董事會通過辦理現金增資案，預計增資不超過3,000仟股，並同步發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限1.5億元，主要目的為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構、健全財務體質。

展望後市，公司持謹慎樂觀看法，維田工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，將積極與既有客戶合作研發新產品，拉貨動能大增，在市場需求持續擴張之下，營運規模可望再升級，帶動今年業績再拚新高。