夢田文創執行長蘇麗媚為支持青年創作創業，扶植新生代製作人兼電影導演廖哲毅成立「拾光號」，致力打造沉浸式娛樂，繼去年連演7個月、展現亮眼票房跟口碑佳績的《來生簽證》後，團隊再與無二會所（郭台銘的私人招待所）合作，推出新作《友達大亨》，將一座百年日式古宅改打造成情感交易的「月滿珈琲館」，邀觀眾穿梭時空回到風華絕代的日治時期，開啟一段神秘邂逅。

夢田文創執行長蘇麗媚與媒體一起體驗沈浸式劇作《友達大亨》。（粘耿豪攝）

賴珮如、拉拉在《友達大亨》有許多對手戲。（粘耿豪攝）

《友達大亨》過年前已出現3刷甚至準備4刷的觀眾，但農曆年後2月16日首演後，卻發生新冠肺炎確診者足跡事件，部分演員和製作團隊被迫暫停所有工作進入防疫旅館隔離，雖然後來證實是烏龍一場，被匡列者僅3、5天就解隔離，但《友達大亨》卻因此停演1個月。今是「月滿珈琲館」首度重新對外開張，夢田文創執行長蘇麗媚也親自出席與媒體一起體驗，演員柯朋宇、賴珮如、拉拉、王惟漢、劉馨檜則受訪暢聊這段時日心情。

蘇麗媚是打造沉浸式劇場最重要的推手，她表示，本身有獨立思考能力的消費者原本就很有自己的想法，在沈浸式劇場互動過程中，觀眾有角色扮演，會一起進到故事裡，而不是單向看你演戲，這跟以前的劇場體驗不一樣。過程中，最難的是創作核心，「以前我們的時代是創作者想做什麼就做什麼，現在是看創作者與觀者的內心深處能碰觸到的核心是什麼，要探討這個比較難！」且沈浸式體驗也會變成IP研發，「不斷互動後會一直修改，這就是很好的故事原型的起點！」

她說團隊成員都夠年輕，因此她都放手給他們做，「我們的角色就是支持、培育、輔佐他們，讓年輕團隊有資源發揮！而且他們都年輕，怕什麼苦？」

第二次參與「拾光號」作品的柯朋宇說，2022年是他的圓夢年，學日文多年、也到日本發展過的他，一直想演日本人，這次終於在《友達大亨》圓夢，且今年也會推出個人首張專輯，「我在演藝圈熬這麼多年，就只想熬出問心無愧的作品！可惜的是，他終於演一部外婆聽得懂的戲，但外婆卻已經離開1年了。

本職是空服員的《聲林之王》新秀歌手賴珮如，坦言因為疫情加上有3個戲劇表演邀約，已先辦了留職停薪，先休息一下做自己想做的事。熱愛表演的味全龍啦啦隊女將邱芳靖（拉拉）表示，演員這條路一路走來就是明知山有虎偏往山上去，明明知道辛苦卻還堅持要走，「因為就是喜歡！我們都是一邊在劇場工作、一邊找試鏡一邊打工，同時在生存與夢想中堅持著，但因為收入不穩定，真的滿辛苦！」

王惟漢說自己是兼差跑外送，「我1天可以送11、12小時，還能預測哪邊比較會有單！有時下雨天1小時可以跑6單，最多1天能賺到2000多，較差時1小時跑3單就不錯」。劉馨檜則說自己體力很好，可以打4份工，「我去打掃房子！除了排練空間、舞蹈教室，也在古著店上班，並兼任學校助理工作，總之我身上同時有4把鑰匙。打掃對我來說也是一種鍛鍊，是很好的放空與修復自己的時間。2021過得比較辛苦，就是要努力打工補足每個月1萬到1萬5000的生活開銷。」