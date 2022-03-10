根據產險業者統計，產險業前二月簽單保費為374.03億元，較去年同期344.46億元，成長8.6％，增加了近30億元，但前二月份增加保費，車險以及商火險等前二月份增加都超過10億元，據了解，部份產險公司獲利已受金融波動影響，不過，富邦產及國泰產前二月獲利仍大增。

富邦產險前二月累計稅後淨利25.12億元，較去年同期成長80％，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。國泰產險前二月稅後淨利6.1億元，也較去年同期成長42％。

根據富邦金公告顯示，富邦產累計前二月簽單保費收入94.9億元，成長15.9％，遠高於市場平均成長率，該公司簽單市佔率達25.3％，持續保持市場領先地位。至於富邦產險自結前二月稅後稅後淨利25.12億元，更較去年同期成長80％。富邦產險前二月獲利大成長，富邦表示，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。

至於國泰產險前二月份簽單保費穩定成長，累計個體簽單保費達42.6億元，年成長23％，同樣高於市場平均；國泰產險前二月累計稅後淨利達6.1億元，較去年同期成長42％。

對於國泰產前二月份獲利大成長，國泰產表示，在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長；投資績效則在投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得下，持續維持優異表現。