電動自行車也必須投保強制車險！金管會保險局10日指出，微型電動二輪車所有人應投保強制車險，已經行政院院會通過，並經院長裁示，此次修法為使因微型電動二輪車事故所造成之傷亡受害人，能迅速獲得基本理賠保障，本案送請立法院審議後，金管會將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

保險局指出，截至2021年12月底，全台有逾65萬微型電動二輪車，為使該車種事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，增訂為強保法所稱之汽車，納入強制車險範圍。

保險局表示，待「道路交通管理處罰條例」與「強制汽車責任保險法」在立院通過後，將訂定施行日期。施行後購買新車時，必須先投保、登記、取得執照才能上路；至於現有的65萬輛微型電動二輪車，則有兩年過度期。

配合將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車之投保義務人未依規定投保強制車險之罰鍰，違者可處750元至1,500元。

另外，未依強保法規定訂立強制車險契約的舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發；另考量實務上，事故當事人未出示強制車險保險證時，員警無法查驗其投保狀態，有執行扣留牌照之實務作業窒礙，此次刪除未投保汽車肇事，扣留車輛牌照至其依規定投保後發還之規定。

此次修法增訂投保義務人於強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

為配合「道路交通管理處罰條例」修正條文之施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，明定本次修正條文之施行日期由行政院定之。