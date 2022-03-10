新北中和發生殘忍的虐貓致死事件，在新北市府相關人員及員警不眠不休、細心訪查搜索下，於本月4日迅速破案。新北議員金瑞龍表示，支持嚴懲虐貓兇手，籲加強保障動物權益。

民眾指出，上月26日發現有貓隻陳屍路上，市府動保處獲報後隨即與員山派出所等相關單位介入調查，經查有貓咪疑似遭燙傷、皮膚潰爛，且從高處墜落、死亡。新北動保處表示，一開始即陷入膠著狀態，雖經多日實地探查、逐一明查暗訪，卻毫無進展，無法取得具體事證。

金瑞龍表示，有接到民眾反映貓隻疑似遭虐死陳情案件，後續新北動保處、中和分局員山派出所及流浪動物之家基金會一同展開調查時，他也十分關心案情進度，隨時在注意案件發展的走向。

金瑞龍說，他非常喜歡動物，尤其是貓狗，有空時常會去中和流浪動物之家看看浪浪們，去跟牠們說說話，發現園區有任何需要協助的地方，都一定會盡力幫忙。

市府動保處長楊淑方說，此件虐貓案調查一開始並不順利，到處搜索毫無所獲，好在經過同仁連日努力不懈下，終於逮捕涉案的林姓嫌犯。該嫌供稱因住家後陽台常被流浪貓破壞，心生不滿，乃以誘捕籠捕捉貓隻。其後成功捕捉到貓隻，因貓咪對其哈氣反抗，林嫌一怒之下遂以水管疏通劑潑灑其頭部及身體，因疏通劑為強鹼，貓咪受到灼傷痛苦掙扎，該嫌發現犯下大錯，一時驚慌，乃放走貓咪，貓咪離開後負傷不慎摔落一樓，被發現時已傷重死亡。

虐待動物致死已涉及刑責，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，林嫌雖有悔意，但為時已晚。金瑞龍說，他在本屆議會開議期間，業已提案對於虐待動物者，必須加以預防及做好追蹤管理，民眾如有流浪貓、狗問題，可以找動保處協助處理，千萬不要虐待動物、以身試法。同時也要正視日前貓咪「茶茶」受虐致死及154隻走私貓安樂死的問題，並共同努力減少此類憾事再度發生，我們要重視每一個生命，動物也有生存的權利。