鹽水家庭群聚案匡列2127位接觸者，目前採檢均為陰性。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市9日傳出首起醫院院內感染，新增2起確診案例，讓不少台南人憂心疫情拉警報，今天則沒有新增確診病例。衛生局指出，目前鹽水家族群聚延燒到醫院這波疫情，5天累計11起確診，相關接觸者擴大匡列2127人，全數採陰。

台南市長黃偉哲說，雖＋0一天，但面對疫情仍不能掉以輕心。他也提到，自己住在新營，這幾天感受到鹽水、新營地區居民的高度戒慎恐懼，也發現部分商家已主動停止內用。

鹽水家族傳染鏈這波疫情，始於高雄宮廟旅遊團傳播鏈，先造成鹽水家族5人確診，家族中的四姊夫案20974被匡列隔離之前，搭醫院接駁專車前往復健，8日再增同車4起確診，從遊覽車傳播鏈延伸到接駁車傳播鏈，9日再傳醫院2例，更將疫情燒往醫院，累計達11例。

衛生局說，為避免疫情蔓延，市府匡列近日公布鹽水區相關確診個案接觸者，共2127人，篩檢結果目前均為陰性；日前也於新營、鹽水區設置篩檢站完成639人篩檢，加上5日至9日共發放829份家用快篩，目前均未發現陽性個案。