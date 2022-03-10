南韓政治素人尹錫悅10日當選南韓第20屆總統，他入主青瓦台後，中韓關係走向備受關注，韓媒指新政府的外交政策將以美國為重，在經貿方面將降低對中國的依賴，隨著「重建韓美同盟關係」，中韓關係可能生變。

韓聯社報導，尹錫悅在競選時承諾將重建韓美同盟並加深「全面戰略同盟」，以應對美中摩擦和新冠疫情引發的經濟安全危機加劇局面。韓美經濟合作範圍將擴大至新技術、全球供應鏈、航太航空、網際網路、核電站等領域。

尹錫悅政府將參加四方安全對話（Quad）旗下疫苗、氣候變化、新技術工作組，並探索正式加入該機制的方案。未來南韓將基於半導體和電池等核心製造技術，與具有原創技術的國家加強合作。他還承諾，通過加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和印太經濟框架（IPEF），為南韓企業在全球供應鏈和數位貿易領域佔據優勢提供後盾。

尹錫悅希望南韓能加入Quad，主張美國應增加在南韓部署「愛國者」和「薩德」反飛彈系統等，在中美戰略競爭趨於白熱化下，這些外交與軍事國防策略恐使中韓關係陷入僵局。在經貿方面，尹錫悅認為，考慮到中國是南韓最大貿易夥伴，南韓維持並發展韓中經濟合作固然重要，但需要降低對大陸的依賴。

南韓國立外交院教授金顯彧表示，新政府成立初期與中方產生摩擦的可能性較大，降低對大陸經濟依賴度並非易事，應提前制定因應對策。峨山政策研究院副院長崔剛建議，新政府應摒棄文在寅政府過於顧忌中國的態度，冷靜評估南韓在外交安全領域的問題，以及周邊自由民主陣營對待南韓的態度。