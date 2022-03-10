俄羅斯入侵烏克蘭後，西班牙服飾品牌ZARA和瑞典品牌H&M等相繼關閉俄國門市，日本優衣庫（UNIQLO）卻堅持在俄繼續營運。UNIQLO母公司今天態度大逆轉，宣布暫停在俄業務。

法新社報導，經營UNIQLO的迅銷公司（Fast Retailing）發布聲明：「向俄羅斯民眾提供日常服飾也是我們使命的一部分。然而，近期我們遭遇一系列難題，包括營運挑戰、衝突狀況惡化等，因此決定暫時停止（在俄羅斯）營運。」

迅銷公司表示，他們譴責「侵犯人權並威脅個人和平生存的所有形式侵略」。

聲明強調，公司的使命和責任是「為所有人，包括受衝突、自然災害和其他災難影響的人」提供基本、可負擔的衣物，並稱公司已向聯合國難民署（UNHCR）捐贈1000萬美元及提供給難民的衣物。

迅銷創辦人柳井正先前堅持，俄羅斯與烏克蘭的衝突不該剝奪俄國人民對「衣」的基本需求，以此為不關閉俄國門市的決定辯護。

當時柳井正表示：「衣服是生活必需品。俄羅斯人同樣也有生活的權利。」結果這番言論引來一片抵制呼聲。