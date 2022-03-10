俄烏戰爭紛擾延燒，交通部澄清，國籍航空航班皆正常營運。交通部10日指出，經查目前中華航空及長榮航空飛航歐洲及美加航班皆未飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班皆正常營運，尚無網路傳言俄羅斯禁飛其領空而大受影響之情事。

俄烏戰爭情勢未升高前，中華與長榮等國籍航空公司原飛越俄羅斯領空的歐洲航線有奧地利維也納、法國巴黎、盧森堡、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福等6航點；美加航線則有多倫多、芝加哥、紐約等3航點。

交通部表示，基於戰爭情勢升高及風險因素考量，自2月底起，歐洲去程航班已改走中國-哈薩克-亞美尼亞-土耳其航路，美加則走安哥拉治-太平洋航路，目前皆無航班飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班皆正常營運，未受俄烏戰事影響。

為確保飛航安全，民航局飛航服務總臺也將隨時關注國際公告發布情形，提醒航空公司預為因應，於規劃飛航計畫航路也儘量避開高風險區域並注意航機之航行狀況，倘有航班異動情形，也會儘速通知受影響之旅客及貨物託運人，將航班調整之影響減至最低。