麗豐-KY（4137）去年營運大放異彩，EPS以17.05元創下歷史次高，僅次於2019年的18.02元，持續坐穩美容保健品族群獲利王寶座，董事會通過配發每股12元現金股利，以3月10日收盤價205.5元計算，現金殖利率達5.84％。

自2018年起，已連續四年皆賺進超過一個股本的麗豐，2021年合併營收52.71億元創下新高、稅後淨利13.55億元，年增率分別為30％、41％。法人預期，隨著主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店持續提升市場占有率，加上事業也延伸至醫學美容、抗衰再生的發展，今年營收、獲利有機會雙創新高。

根據研調機構Accenture數據顯示，年齡在20-60歲的女性消費者光是在中國大陸就擁有近4億人口，每年掌握高達1兆人民幣的消費支出，且根據中國國家統計局的最新2021年全年度社會消費品及化妝品類商品零售額皆較去年分別成長12.5％、14％，可見消費者對於美容保養的需求在疫情後已逐漸回穩並轉強。

麗豐表示，透過兩岸門市營運反饋，整體女性消費力道逐步回升，加上集團在這段期間祭出「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線，致力結合實體店面與電商通路相輔相成，齊心協力的執行各項計畫，創造了克麗緹娜平均單店獲利表現同步增長，挹注麗豐集團的季度營業利益，也遞出連續二年每季皆呈現逐季向上的趨勢，是麗豐集團2021年度營運表現能改寫歷史新高的重要關鍵。

麗豐整體財務體質健全，10日董事會順利通過配發每股12元現金股利，配發率達70.38％，已連續六年配發率達七成以上，凸顯公司經營團隊努力不懈創造公司績效，並以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

展望2022年，麗豐集團對於整體營運的成長表示樂觀，一方面，將持續提升「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的市場占有率，全力衝刺達成全年淨展店數帶動營收成長，另一方面，集團仍貫徹以「同心多樣化」的策略發展集團旗下各美業通路，建構從生活美容的利基進而深化到醫學美容、抗衰再生的發展，創造麗豐集團多角化營運的生力軍。