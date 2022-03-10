隨著外送平台興起，不少人兼職甚至全職擔任外送員。一名媽媽分享，每次早上在公司叫外送時，都會遇到同一位外送員抱著孩子送餐，因為擔心對方為了跑外送而沒有好好吃飯，便再下次遇到這名外送員時，塞了2個飯糰和米漿給對方，暖心舉動也讓網友相當感動。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，她與同事每天早上都會叫外送，好幾次都是遇到一名媽媽抱著孩子來送餐，有次她忍不住關心道，「你吃早餐了嗎」，而對方只是搖頭微笑便匆忙離開，讓她十分不捨。

隔天同事叫外送時，原PO發現又是同位外送員送餐，便趁機拿了2個飯糰和米漿給她，對方先是表達謝意後婉拒，不過在原PO的堅持下，還是微笑著點頭致意，拿了飯糰和米漿離開。

原PO感嘆，因為自己也是媽媽，所以很清楚一邊帶小孩一邊工作的辛苦，也佩服對方在辛苦的環境下還能保持笑容，「希望外送員媽媽吃完早餐後，能更有動力繼續接下一單」。

原PO的暖心舉動讓上萬網友感動直呼，「謝謝你的愛心，相信她更有動力往前」、「妳是好人，妳會有好報的」、「一邊送餐又帶著小孩真的很辛苦」、「這就是台灣美麗的一頁風景，處處可見溫情」、「這背影，我看到的是韌性，已經沒有任何事情可以打倒她了」、「堅強的背影映照出偉大的母愛，給你們兩位媽媽一個讚」。