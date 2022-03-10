為強化台貝雙邊經貿交流、加強投資合作，中美洲經貿辦事處、貝里斯駐台大使館、國經協會及中南美經貿協會於今日共同舉辦「台灣-貝里斯經濟合作協定 投資及經貿商機新世紀說明會」，協助台灣進口業者及投資人了解貝國的產業環境、投資商機，以及台貝ECA為兩國帶來的貿易優惠。

台貝經濟合作協定(ECA)於今年1月15日正式生效，根據經濟部國際貿易局統計，2021年台貝雙邊貿易總額約為1191.8萬美元，較2020年大幅逆勢成長76％，不論進出口均有成長。此次ECA雙方提供共232項產品的降稅待遇，有望更加擴大我國業者外銷工業產品至貝里斯，而我國消費者也可在台享受更多元與優質的友邦農漁產品。

說明會上貝里斯總理布里仙紐(John Briceño)、我國外交部常務次長俞大㵢、經濟部國際貿易局長江文若及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達等致詞歡迎各方與會，吸引近百家台灣廠商報名，互動熱烈。

貝里斯總理布里仙紐表示，台貝32年來一直維持緊密邦誼，且持續深化各領域的交流，尤其近兩年全球極力對抗新冠疫之際，除感謝台灣政府的大力援助，也強調將在國際組織會議繼續支持台灣。今年台貝經貿合作協定生效，此次出訪也帶來擁有強力經貿背景的投資暨貿易大使隨行，介紹投資暨經貿商機環境，盼未來進一步提升雙方經貿關係，鼓勵更多台商前往貝里斯投資，也讓貝里斯的產品出口更具競爭力。

外交部次長俞大㵢強調，台灣與貝里斯建交32年以來，兩國在醫療衛生、農業、文化教育及通訊技術等領域密切合作，兩國經貿合作協定(ECA)生效不但將成為雙邊貿易增長的關鍵驅動力，提升貿易便利化、投資和技術合作，說明會提供台商認識貝里斯商業潛力的絕佳機會，相信透過代表團的第一手資料，台灣企業對貝國投資環境將有更深入的了解。

經濟部國貿局局長江文若致詞時提到，台貝雙邊貿易近年大幅成長，目前台灣市場已可見貝里斯的龍蝦與廣受國人喜愛的Marie Sharp’s辣椒醬，在ECA生效後多項產品降稅，未來對於台商貿易採購或是投資享有更多利基。四月及六月即將舉辦的禮品展及台北國際食品展上，也將展出更多優良的貝國產品。

中美洲經貿辦事處主任廖鴻達指出，因看好貝里斯市場潛力，此次台商出席踴躍，對於貝里斯與台灣、加勒比海及歐美等國的關稅優惠，以及透過ECA搶搭疫後商機展現高度興趣；貝里斯駐台大使碧坎蒂(Candice Pitts)也期望藉此深化兩國邦誼、提升友邦經濟等層面，更期盼拓展雙邊產業互補合作的新場域。