高雄興達電廠發生開關場人為疏失，引發303全台大停電。興達電廠新廠長黃錦城昨天甫上任，高市府今（10）日由副市長羅達生率隊視察，要求台電通盤檢討電網韌性，並下令台電應該在1個月內到市府報告改善措施與期程。

今下午副市長羅達生率隊，環保局長張瑞琿、經發局長廖泰翔及勞工局副局長陳石圍等相關局處首長陪同，前往興達電廠視察，聽取興達電廠針對303停電事故簡報，了解停電原因及改善方式，而環保局及勞工局則針對場內汙染防制設備、汙染排放狀況及勞安等查核，初步皆符合標準，無重大缺失。

新任廠長黃錦城再度表達歉意並表示，內部已有很多檢討與改善方案，廠方除加速舊有設備汰換、加強人員教育訓練，針對電網韌性加強及停電資訊揭露等建議與要求，一定會回報總公司加強改善。

羅達生指出，303停電對高雄民生、產業影響層面大，這次視察主要希望台電對強化高雄穩定供電，尤其高雄3座電廠發電量遠大於在地需求，但問題出在整體電網韌性的強化，盼台電全面重新檢視高雄的工業及民生電網，其次通盤檢討興達電廠人為疏失及機件老化問題，讓電廠運作順利。

羅達生也強調，高雄近年來包括和發、仁武、橋科及楠梓等科技產業園區有許多重大投資案，需要台電配合優先投入經費與人力強化高雄地區電網須全面總體檢、依實際需求增建變電所，提升高雄供電的穩定性與韌性。同時應對高雄轄區內的大林、南部電廠、變電所比照興達電廠同一標準，立即同步進行相關檢查、改善與強化作業。

至於興達電廠報告303事故與一連串人為疏失及機件老舊有關，羅達生與經發局長廖泰翔建議，台電應導入外掛科技，特別是高雄發展5G AIoT科技與智慧機械，像是許多新創公司，可在現有機具加裝感應或是影像判讀等設備，呼籲台電「以大帶小」拋出問題，由新創協助解題，若驗證可行即可導入，減少人為疏失造成的風險。

高雄市副市長羅達生率經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿及團隊聽取台電簡報。（柯宗緯翻攝）

台電興達電廠新任廠長黃錦城承諾將各局處建議納入研議，並加強停電通報即時性。（柯宗緯翻攝）