自1月初以來，美股先後受到美國聯準會(Fed)釋出加速升息聲浪，以及俄羅斯出兵烏克蘭，造成國際情勢急速升高等利空衝擊，那斯達克從高點反轉以來，已陷入空頭格局，S&P 500跌勢較為輕幅，也達修正的11.86％。

國內投信發行的一般全球股票型基金績效幾乎全面下跌，不少科技型基金跌幅已逾20％。在一片慘澹中，唯有一檔績效逆勢上揚，為鎖定民生水電瓦斯等戰略資源的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金。

全球經濟保持強勁擴張步伐，年初股市仍是一片欣欣向榮，孰料通膨高漲遠超乎聯準會預期，升息與縮表的呼籲響徹雲霄，代表成長的科技股首當其衝回檔整理，接著俄羅斯攻打烏克蘭，美歐決定嚴厲制裁並孤立俄國，市場避險情緒快速升溫，獲利及停損賣壓相繼湧現，全球股市幾乎無一倖免，僅受惠油價攀高的能源指數走揚。

在2/24俄烏開戰以來，全球資金湧向石油、黃金、原物料等商品避險，這段期間S&P 500的能源指數大漲14％，今年以來則上漲36.9％，成為S&P中唯一收紅的類股，跌幅最大的則是去年的主流股資訊科技及非必需消費族群。

值得注意的是，除了能源類股受惠漲價議題外，表現向來中規中矩的公用事業指數，因歐美國家電價大漲下，吸引不少資金青睞，2/24來逆勢上漲9.48％。

由於全球股市跌的鼻青臉腫，國內投信發行的一般全球股票型基金，今年績效跌幅動輒10％起跳，尤其不少科技型基金跌幅逾20％。不過，在萬綠叢中有一點紅，為第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，且自2/24以來也上漲4.4％，表現不俗。

第一金投信表示，從去年以來，歐美保受氣候異常衝擊，電價已節節攀升，相關企業獲利水漲船高，連巴菲特於今年初也積極投入39億美元發展風力發電，這是美國有史以來最大的單一風電計畫。若歐美全面禁止俄羅斯石油與天然氣進口，在發電成本上揚下，恐造成電價再度上揚，且因未來供給增加有限，凸顯水電瓦斯相關行業的重要性。

第一金投信指出，由於水電瓦斯產業的跨入門檻高，除政府許可外，巨大的投資金額與建置時間長，所以競爭對手少，幾乎無削價競爭風險，加上供給面受控制，廠商定價能力強，長期利潤可預期，獲利較不受景氣循環影響，配息率亦高，是長期創造現金流不錯的配置標的。