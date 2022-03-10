針對網路謠言「俄羅斯將沒收臺灣向其購買之政府債券」，金管會10日晚間發布澄清稿。

金管會強調，依俄羅斯央行發布的最新公開資訊，對於非盧布之外幣計價政府債券，若投資人來自其公布的國家清單，俄羅斯將以「盧布支付債息與本金」，並無所謂「沒收」之說，目前亦無國際報導提及俄羅斯將沒收臺灣向其購買之政府債券之情事。

金管會表示，金管會已要求金融業者應依國際間地緣政治及政經情勢變化情形加強風險控管，並就所持有之債券部位，其評價及減損之提列應依財務報告編製準則及會計準則規定辦理。