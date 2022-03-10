俄羅斯將沒收台灣買的俄政府債? 金管會闢謠 21:032022/03/10 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對網路謠言「俄羅斯將沒收臺灣向其購買之政府債券」，金管會10日晚間發布澄清稿。 金管會強調，依俄羅斯央行發布的最新公開資訊，對於非盧布之外幣計價政府債券，若投資人來自其公布的國家清單，俄羅斯將以「盧布支付債息與本金」，並無所謂「沒收」之說，目前亦無國際報導提及俄羅斯將沒收臺灣向其購買之政府債券之情事。 金管會表示，金管會已要求金融業者應依國際間地緣政治及政經情勢變化情形加強風險控管，並就所持有之債券部位，其評價及減損之提列應依財務報告編製準則及會計準則規定辦理。 #金管會 #俄羅斯 #沒收 #政府債券 #臺灣 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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