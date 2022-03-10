砷化鎵上游磊晶廠全新（2455），受惠微電子產品主要客戶市佔率成長、布局大陸發酵，2021年營收以36.08億元創歷史新高，年增36％，稅後純益達8.55億元，每股盈餘（EPS）4.62元，毛利率42.11％，繳出三率三升佳績。董事會通過決議，預計配發現金股利4元，配息創歷年新高，以10日收盤價115元計算，殖利率為3.5％；股東會定於6月8日召開。

微波通訊、光電子二刀流發威，全新對2022年持續樂觀以待，兩大產品接單動能正向，將在車用市場與元宇宙領域大展拳腳。車用市場上，微電子攻車聯網、光電子站穩車用光達（LiDAR），來自車用營收占比將拉升至5％以上；針對元宇宙，微電子已邁向WiFi 7，而光電子則鎖定測距與手勢控制。

微電子產品向來為全新營收基本盤，全新董事長陳建良今年對其目標為「穩健擴張」，成長動因來自全球5G手機滲透率攀升、接近50％，WiFi 6與WiFi 6E為今年趨勢主軸，再加上IoT（物聯網）新應用。

對於光電子，陳建良更加看好，感測未來需求提升，光電子產品多元布局逐步發酵，今年增長幅度將優於微電子，成長動因包括（1）PIN日系接收端客戶出貨頻率加速，由每季加速為每兩個月；（2）VCSEL（面射型雷射）陸系旗艦機持續量產，下半年穿戴式裝置可望小規模出貨；（3）LD產品美系LiDAR客戶同樣在下半年可望小量出貨。

全新2月營收表現略顯衰退，但目前看來，第一季為今年谷底，法人預期，後續將逐季向上。據公司釋出展望、2022年營收仍有機會較2021年成長推估，全新今年營收有望再度挑戰歷史新高；而光電子營收占比的拉升，對毛利率有高度貢獻，第一季單季獲利季增機會高。