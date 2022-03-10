俄羅斯入侵烏克蘭，造成大批烏克蘭人民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會於111年3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助烏克蘭難民收容與照護。

經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應外交部募款賑濟救災，追溯自111年3月2日起，至外交部公告屆期為止，免收「賑濟烏克蘭專戶」捐款跨行手續費。

凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳(亦含網路銀行及行動銀行)等方式捐款至「賑濟烏克蘭專戶」者，一律免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還客戶帳戶。

捐款帳戶資訊如下：

1.金融機構：臺灣土地銀行長春分行(銀行代碼：0051024) 2.收款帳號：102005124619 3.收款戶名：財團法人賑災基金會

財金公司並籲請民眾慎防不肖份子藉機進行詐騙，如有疑問可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話(02)2630-9555。