麗彤（6539）公告2月合併營收1.32億元，累計1－2月合併營收3.27億元，與去年同期相當。展望上半年，將依健康美容消費市場需求，逐步推出新品或新門市開幕，以保持擴張態勢，持續搶攻大健康顏值市場。

董事長張麗綺表示，麗彤憑藉60萬穩固的會員基礎，美容服務DV皮膚管理中心營收增長，加上機能性保健食品與保養品皆穩健出貨，第一季可望受惠產品銷售渠道，降低營銷費用，獲利表現可期。

張麗綺表示，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，近兩年面對疫情干擾，仍不斷精進營運模式與新品創新研發，以透過調整產品銷售結構，強化廣告投放效益，並針對消費市場需求，進行產品升級或新品研發，致力於實現健康、自信、美麗的品牌。

展望上半年，麗彤持續以新創的行銷思維，增加穩固的會員，並提升品牌力，以期擴大品牌流量池，將依健康美容消費市場需求，逐步落成新竹DV皮膚管理中心，並在大健康顏值市場，規劃推出新品，持續保持擴張態勢，公司憑藉產品競爭優勢，品牌口碑推廣，與完整銷售通路，全年營運向上可期。