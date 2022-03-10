大S(徐熙媛)8日丟出震撼消息，宣布閃婚「酷龍」成員具俊曄，20多年前的舊愛再續前緣，偶像劇般的浪漫情節，讓外界驚訝之餘也感動不已，而兩人過往互動更是被一一翻出，當時酷龍也經常上大小S主持的《娛樂百分百》，大S更曾在節目上許願「想嫁給光頭」，想不到小S的一番回應，24年後竟成真，讓網友都驚呼神預言。

當年大S在蘇慧倫演唱會上對具俊曄一見鍾情，後來兩人透過相處漸漸熟識，進而低調交往一陣子，最後礙於男方經紀公司的禁愛令，加上具俊曄拒絕認愛，才讓這段異國戀畫下句點。

而當時大S在《娛樂百分百》中，常報導酷龍新聞時，她都相當興奮和害羞，完全就是個迷妹，看得出她那時真的很欣賞具俊曄，她也曾在錄影時詢問妹妹小S「妳想光頭會跟我結婚嗎？」

大S當年就想嫁「光頭」，小S回應神預言。(圖／取自娛樂百分百YouTube)

看到姊姊滿是愛意的表情，小S真誠回應：「我想妳只要用誠意感動他，應該是沒問題的」，聽到妹妹這樣說，大S也開心對著鏡頭喊話「好，我很有誠意，我希望他跟我結婚」，沒想到這個願望24年後真的實現，大S真的嫁給具俊曄了。

網友現再翻出小S的神預言，也驚呼「這到底是什麼神預言，太狂了啊」、「緣分不可思議，恭喜你們」、「真的是緣份，繞了好大好大一圈」、「有緣人終將走在一起」、「他們結婚真的就是『致青春』啊」、「真愛來臨時真的擋不住」。