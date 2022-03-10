國內輪胎大廠正新輪胎，針對自行車推出多樣化的內外胎，旗下的「MAXXIS瑪吉斯」品牌曾連續7年蟬聯「台灣十大國際品牌」。（黃世麒攝）

業者開發適合戶外運動的「防水透氣運動襪」，從設計、研發到生產全部「MIT」，吸引不少民眾好奇詢問，也呈現自行車運動引領相關運動產業發展的生態系。（黃世麒攝）

停辦兩年的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，近年來銷售長紅的電動輔助自行車品牌「BESV」，從外銷打回國內市場，帥氣的外型與簡潔俐落的車身，吸引不少民眾的目光。（黃世麒攝）

以設計生產經典折疊自行車「Birdy」的太平洋自行車在現場擺出多款單車。（黃世麒攝）

廠商將展場布置具科技、未來感，受到不少買家關注。（黃世麒攝）

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，邀集國內外多家自行車大廠參展。（黃世麒攝）

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，自行車龍頭之一的巨大（GIANT）展示多款高價車款。（黃世麒攝）

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，民眾仔細查看自行車輪組等零組件。（黃世麒攝）

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，各式高價單車排列而成的牆面非常吸睛。（黃世麒攝）

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，交通部觀光局也首次參展，設置「國家風景區自行車旅遊主題館」推廣自行車旅遊，推出6大類型、16條多元路線，讓民眾透過實境影像體驗明媚風光。（黃世麒攝）

台灣有「自行車王國」美譽，相關產業發展至今已有60多年歷史，是重要的傳統產業之一，後來一度隨著工廠外移、低價競爭、產業逐漸空洞化等因素影響，面臨危機。所幸在兩大龍頭巨大（GIANT）、美利達（MERIDA）帶領下，與零組件業者組成團隊，全面帶動產業升級，讓台灣蛻變成為全球第一大高階自行車製造基地及研發重鎮，從成車到車架、輪胎、鍊條、輪圈等零組件，只要打上「MIT」就是品質保證。

受新冠肺炎疫情影響，停辦兩年的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，邀請國內外自行車產業指標廠商，包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）及速聯（SRAM）、SHIMANO等國際知名品牌大廠，搭配推動4大國外買主OMO（Online Merge Offline）服務及3大國內參觀者體驗活動，以虛實整合及多元的數位加值服務，協助廠商掌握國際商機。

受惠於近年吹起的戶外風、露營風，今年的展覽也順應產業的趨勢變化，不少廠商特別針對自行車運動結合的單車露營，或刺激的林道單車越野騎乘運動布展，也有業者開發適合戶外運動的「防水透氣運動襪」，從設計、研發到生產全部「MIT」，吸引不少民眾好奇詢問，也呈現自行車運動引領相關運動產業發展的生態系。

近年來環保意識抬頭，為推廣低碳旅行，交通部觀光局也首次參展，設置「國家風景區自行車旅遊主題館」推廣自行車旅遊，推出6大類型、16條多元路線，包括濱海型的北海岸、黃金山海、雲嘉南濱海之台江、東海岸路線；河岸型的宜蘭濱海蘭陽平原、大鵬灣路線；田園型的花東縱谷之田園風光、西拉雅之菱波官田、雲嘉南濱海線嘉義糖鐵、卦山三鐵；環山型的洄瀾曼波、花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、日月潭；山岳型的茂林路線高雄山城；離島型的澎湖路線菊島，邀請民眾一同在疫情趨緩解封之際，踏出戶外來趟自行車輕旅行。