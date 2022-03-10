國內輪胎大廠正新輪胎，針對自行車推出多樣化的內外胎，旗下的「MAXXIS瑪吉斯」品牌曾連續7年蟬聯「台灣十大國際品牌」。（黃世麒攝）
國內輪胎大廠正新輪胎，針對自行車推出多樣化的內外胎，旗下的「MAXXIS瑪吉斯」品牌曾連續7年蟬聯「台灣十大國際品牌」。（黃世麒攝）
業者開發適合戶外運動的「防水透氣運動襪」，從設計、研發到生產全部「MIT」，吸引不少民眾好奇詢問，也呈現自行車運動引領相關運動產業發展的生態系。（黃世麒攝）
業者開發適合戶外運動的「防水透氣運動襪」，從設計、研發到生產全部「MIT」，吸引不少民眾好奇詢問，也呈現自行車運動引領相關運動產業發展的生態系。（黃世麒攝）
停辦兩年的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，近年來銷售長紅的電動輔助自行車品牌「BESV」，從外銷打回國內市場，帥氣的外型與簡潔俐落的車身，吸引不少民眾的目光。（黃世麒攝）
停辦兩年的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，近年來銷售長紅的電動輔助自行車品牌「BESV」，從外銷打回國內市場，帥氣的外型與簡潔俐落的車身，吸引不少民眾的目光。（黃世麒攝）
以設計生產經典折疊自行車「Birdy」的太平洋自行車在現場擺出多款單車。（黃世麒攝）
以設計生產經典折疊自行車「Birdy」的太平洋自行車在現場擺出多款單車。（黃世麒攝）
廠商將展場布置具科技、未來感，受到不少買家關注。（黃世麒攝）
廠商將展場布置具科技、未來感，受到不少買家關注。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，邀集國內外多家自行車大廠參展。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，邀集國內外多家自行車大廠參展。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，自行車龍頭之一的巨大（GIANT）展示多款高價車款。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，自行車龍頭之一的巨大（GIANT）展示多款高價車款。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，民眾仔細查看自行車輪組等零組件。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，民眾仔細查看自行車輪組等零組件。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，各式高價單車排列而成的牆面非常吸睛。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，各式高價單車排列而成的牆面非常吸睛。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，交通部觀光局也首次參展，設置「國家風景區自行車旅遊主題館」推廣自行車旅遊，推出6大類型、16條多元路線，讓民眾透過實境影像體驗明媚風光。（黃世麒攝）
台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，交通部觀光局也首次參展，設置「國家風景區自行車旅遊主題館」推廣自行車旅遊，推出6大類型、16條多元路線，讓民眾透過實境影像體驗明媚風光。（黃世麒攝）

台灣有「自行車王國」美譽，相關產業發展至今已有60多年歷史，是重要的傳統產業之一，後來一度隨著工廠外移、低價競爭、產業逐漸空洞化等因素影響，面臨危機。所幸在兩大龍頭巨大（GIANT）、美利達（MERIDA）帶領下，與零組件業者組成團隊，全面帶動產業升級，讓台灣蛻變成為全球第一大高階自行車製造基地及研發重鎮，從成車到車架、輪胎、鍊條、輪圈等零組件，只要打上「MIT」就是品質保證。

受新冠肺炎疫情影響，停辦兩年的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）實體展及線上展「TAIPEI CYCLE DigitalGo」9日同步開展，邀請國內外自行車產業指標廠商，包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）及速聯（SRAM）、SHIMANO等國際知名品牌大廠，搭配推動4大國外買主OMO（Online Merge Offline）服務及3大國內參觀者體驗活動，以虛實整合及多元的數位加值服務，協助廠商掌握國際商機。

受惠於近年吹起的戶外風、露營風，今年的展覽也順應產業的趨勢變化，不少廠商特別針對自行車運動結合的單車露營，或刺激的林道單車越野騎乘運動布展，也有業者開發適合戶外運動的「防水透氣運動襪」，從設計、研發到生產全部「MIT」，吸引不少民眾好奇詢問，也呈現自行車運動引領相關運動產業發展的生態系。

近年來環保意識抬頭，為推廣低碳旅行，交通部觀光局也首次參展，設置「國家風景區自行車旅遊主題館」推廣自行車旅遊，推出6大類型、16條多元路線，包括濱海型的北海岸、黃金山海、雲嘉南濱海之台江、東海岸路線；河岸型的宜蘭濱海蘭陽平原、大鵬灣路線；田園型的花東縱谷之田園風光、西拉雅之菱波官田、雲嘉南濱海線嘉義糖鐵、卦山三鐵；環山型的洄瀾曼波、花東縱谷之森林溫泉、獅頭山、日月潭；山岳型的茂林路線高雄山城；離島型的澎湖路線菊島，邀請民眾一同在疫情趨緩解封之際，踏出戶外來趟自行車輕旅行。

#路線 #自行車 #實體展 #王國 #台灣