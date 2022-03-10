噶瑪蘭族是台灣唯一使用香蕉絲作為編織原料的原住民族，為推廣這項獨特傳統技藝，「絲絲入筘—噶瑪蘭香蕉絲文化風情」展10日在花蓮豐濱鄉新社部落「噶瑪蘭文化展示中心」登場，開幕活動除了與噶瑪蘭族有歷史共同情感的阿美族、撒奇萊雅族參加，族人外籍配偶陳氏凰還連夜以芭蕉葉製作越南麻糬粽子，來自南投清境地區的外嫁族人姻親也穿著雲南彝族、傣族、傈僳族傳統服飾與會，呈現多元文化特色。
噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝自1960年代以來，歷經50餘年，從早期式微而文化斷層，透過耆老記憶慢慢復振，到現在成立香蕉絲工坊轉為文化產業帶來經濟收入，也隨著復名運動找回噶瑪蘭族的族群認同，推動噶瑪蘭族復名運動領導人偕萬來遺孀嚴玉英，去年更被文化部認證為「人間國寶」，讓文化傳承看到新的曙光，失而復得的香蕉絲文化不但看見噶瑪蘭族人文風情，同時也反映了時代情境與歷史正義。
開幕典禮邀請立德部落歌謠隊演唱，新社部落在地青年歌手沐特．黎杏透過歌唱演繹傳統歌謠的情愫；而在部落出生、成長、工作的青年歌手龐志豪，除了擔任記者會與開幕典禮主持人外，也將組隊演唱噶瑪蘭族創作歌謠。值得一提的是，開幕剪綵時採用長條狀的香蕉株片，搭配一朵一朵的香蕉絲花做成綵帶剪綵，剪綵貴賓手持刮香蕉絲用的菜刀剪綵，展現噶瑪蘭族特有的香蕉絲文化。
展覽透過展示意象、紀錄片、重織、人間國寶等內容，描述香蕉絲工藝文化復振過程與成果，並鋪陳噶瑪蘭族的歷史、遷徙、文化、智慧、情感、工藝、在地產品、文創品等，將斷裂二十年的香蕉絲工藝重新連結，展期自3月10日至4月25日止，期間每個周末有演唱及刮香蕉絲等體驗活動。
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