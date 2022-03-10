連鎖健身事業柏文（8462）公告2月營收2.72億元，月減9.84％，年增 1.48％，其中「健身及娛樂服務收入」1.66億元，月減4.34％，年減 8.49％，「運動保健服務收入」0.91億元，月減21.41％，年增18.68％，「入會費（含手續費）收入」0.12億元，月增27.88％，年增63.27％。

柏文2月各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為61.28％、33.40％、4.40％及0.93％。

柏文今年1至2月累計營收5.73億元，年減 0.46％，其中「健身及娛樂服務收入」3.40億元，年減7.78％；「運動保健服務收入」2.06億元，年增10.70％；「入會費（含手續費）收入」0.21億元，年增31.20％。111年1～2月各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為59.42％、35.98％、3.71％及0.88％。

展望後市，國內疫情已趨穩定，指揮中心統計，截至3月8日止，全國新冠疫苗接種涵蓋率第一劑已達83％，第二劑達77％，第三劑接種也逐步提升。隨著全球逐步邁向解封，台灣防疫措施的逐步鬆綁甚至是全面解封應可期待，後疫情時代民眾透過規律的運動提升個人免疫力的質與量，將能更快恢復正常生活。「健身工廠」台中市福科廠將於本月底投入營運，第二季柏文預計於新北市新增二處「健身工廠」新據點，包括4 月開幕的新莊區龍安廠及6月開幕的蘆洲區蘆洲廠，期盼所有廠館揮別疫情陰霾，同店成長與新點挹注一起推動今年營收增長。