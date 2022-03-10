台北市議員許淑華10日和立委賴品妤、鄭運鵬化身3個素還真，推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞霹靂布袋戲、支持台灣布袋戲文化，同時還有超支持台灣文化，從國外帶回藍帶獎牌的高女婿鳳梨酥，請大家用吃的體驗台灣文化。

許淑華、賴品妤、鄭運鵬化身素還真，3人代表素還真的「三化」，包場電影《霹靂布袋戲：素還真》邀年輕朋友觀賞，許淑華指出，很開心和霹靂布袋戲合作，推廣愛台灣、素還真的「以和平、天下大同為己任」精神。

許淑華表示，素還真不只是傳統戲曲，在媒材上，結合了現代藝術的素材，精彩的聲光效果，絕不冷場，在精神上也內涵了和平、自由以及社會關懷。

她說，開放年輕朋友索票，沒想到索票非常踴躍，一下就爆場，謝謝所有支持台灣文化的朋友，愈來愈多族群一起愛上台灣傳統文化。

許淑華推薦最近2部電影，除了《霹靂布袋戲：素還真》，還有《時代革命》，一是支持台灣傳統文化、看見本土文化價值與精神，二是透過紀錄片，去理解人民如何團結，為了自由而戰。不論是何種呈現形式，都涵蓋著希望和平、自由的渴望，兩部作品都不容錯過。