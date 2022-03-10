女星大S（徐熙媛）在離婚汪小菲（現改名汪少菲）後，前夫有新歡消息頻傳，她感情狀態也受到關注，8日韓星「酷龍」52歲成員具俊曄無預警宣布娶大S，再續24年前戀情；豈料S媽被大S先斬後奏行徑氣到不願見具俊曄，消息傳回韓國後，當地網友再挖出具俊曄母親早有理想媳婦人選，是和具俊曄傳過緋聞的性感歌姬蔡妍，他也曾大方承認兩人好感情。

52歲的具俊曄至今未婚，和大S閃婚後過去情史被翻出，連具俊曄母親如何看待交往對象和相親對象的態度也全遭起底；具俊曄2018年曾在節目中相親，具母得知對象離過婚，臉色驟變，儘管看到女方長得甜美可人後有展露笑容，但這也不禁讓網友好奇，具母會如何對待大S，對兩人是否能有良好婆媳關係存疑。

具俊曄母親理想媳婦人選是性感歌姬出身的蔡妍，具俊曄也曾透露兩人感情勘比家人。(圖/ 摘自具俊曄IG、蔡妍IG)

另外，有網友找到具俊曄12年前在節目《女演員之家》中，曾聊到母親心中屬意的媳婦人選，就是和他同公司又傳過緋聞的性感歌姬蔡妍；他說到和蔡妍長時間同事，母親對她也頗有好感，還一度以為他們真的在交往，還開口要他把蔡妍帶回家看看。

不過，蔡妍有澄清兩人關係，她覺得具俊曄聊天時容易做出讓旁人誤會的肢體接觸，但他們真的沒有交往過，就是感情很好的朋友；具俊曄則是大方表示，因為和蔡妍同經紀公司10年，共事許久，感情比家人還深厚。